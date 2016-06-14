Табарес: «Уругвай провалил Кубок Америки»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес признался, что разочарован результатами выступления своей команды на проходящем сейчас Кубке Америки-2016.

«Сборная Уругвая провалила Кубок Америки. Мы не ожидали, что вылетим после первого этапа. Нужно было прервать неудачную серию. Победа над сборной Ямайки позволит лучше подготовиться к тому, что предстоит в сентябре, и главным образом к матчу против аргентинцев.

Мы забили три гола и могли забить еще три или четыре. Сборной Уругвая нужна была победа. Мы вышли на поле, чтобы выиграть, и должны быть довольны итогом матча», – приводит слова Табареса SoccerNews.

В своем последнем матче на турнире команда Уругвая обыграла Ямайку со счетом 3:0.