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    Кубок Америки-2016. Мексика и Венесуэла победителя не выявили, Уругвай крупно обыграл Ямайку

    Сегодня состоятся матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки-2016 в группе С.

    Сборные Мексики и Венесуэлы не смогли выявить победителя в третьем туре группового турнира Кубка Америки-2016. Обе команды не решали турнирных задач, так как заранее обеспечили себе лидерство в группе. Во втором матче дня сборная Уругвая крупно обыграла Ямайку – 3:0. Перед этим матче обе команды уже лишились шансов выйти в плей-офф. В составе уругвайцев отличились Абель Эрнандес и Карухо Диаз, еще один мяч забил в свои ворота Уотсон.

    «Бомбардир» предлагаем вам посмотреть матчи третьего тура, воспользовавшись сервисом видеотрансляций.

    Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа C. 3-й тур

    Мексика – Венесуэла – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Веласкес, 10; 1:1 – Х.М.Корона, 80.

    Уругвай – Ямайка – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 21; 2:0 – Уотсон, 66 (автогол); 3:0 – Диас, 89.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 07:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 14 июня 2016, 12:56

      Как и предполагал - расписали ничейку.

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 июня 2016, 08:23

      Венесуэла поражает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 14 июня 2016, 06:30

      спасибо за ничью)

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