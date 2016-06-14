Кубок Америки-2016. Мексика и Венесуэла победителя не выявили, Уругвай крупно обыграл Ямайку

Сегодня состоятся матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки-2016 в группе С.

Сборные Мексики и Венесуэлы не смогли выявить победителя в третьем туре группового турнира Кубка Америки-2016. Обе команды не решали турнирных задач, так как заранее обеспечили себе лидерство в группе. Во втором матче дня сборная Уругвая крупно обыграла Ямайку – 3:0. Перед этим матче обе команды уже лишились шансов выйти в плей-офф. В составе уругвайцев отличились Абель Эрнандес и Карухо Диаз, еще один мяч забил в свои ворота Уотсон.

«Бомбардир» предлагаем вам посмотреть матчи третьего тура, воспользовавшись сервисом видеотрансляций.

Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа C. 3-й тур

Мексика – Венесуэла – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Веласкес, 10; 1:1 – Х.М.Корона, 80.

Уругвай – Ямайка – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 21; 2:0 – Уотсон, 66 (автогол); 3:0 – Диас, 89.

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