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    Табарес: «Футбол – командный вид спорта, Месси не может один делать абсолютно все»

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес считает, что возможное непопадание Аргентины на мундиаль в России не отразится на карьере нападающего Лионеля Месси. По словам специалиста, много прекрасных игроков не становились чемпионами мира.

    «Не станет ли непопадание Аргентины на чемпионат мира пятном на карьере Месси? Я не вижу в этом никакого клейма. В истории футбола есть много отличных игроков, которые не становились чемпионами мира, и при этом они остались незапятнанными, по крайней мере для меня. Кроме того, Месси все еще играет, поэтому нельзя сказать, что может произойти в дальнейшем.

    У Аргентины проблемы в квалификационном раунде, но если она все же попадет на турнир, то будет главным претендентом на победу в нем.

    Месси великий игрок, но он не в состоянии делать все это один. Футбол – это командный вид спорта», – сказал Табарес.

    Источник: Goal.com

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    09.10.2017 18:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 октября 2017, 09:52

      Есть еще адекватные "эксперты", не то, что какой-то неизвестный вратарь.
      Реально - много раз видел - футболисты сборной Аргентины, даже топовые, просто - выключаются, когда мяч на чужой половине поля попадает к Месси - просто ждут, что он все сделает..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 9 октября 2017, 21:42

      Молодец все по делу

      2
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    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 9 октября 2017, 20:07

      Всё правильно говорит!

      2
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