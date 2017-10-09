Табарес: «Футбол – командный вид спорта, Месси не может один делать абсолютно все»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес считает, что возможное непопадание Аргентины на мундиаль в России не отразится на карьере нападающего Лионеля Месси. По словам специалиста, много прекрасных игроков не становились чемпионами мира.

«Не станет ли непопадание Аргентины на чемпионат мира пятном на карьере Месси? Я не вижу в этом никакого клейма. В истории футбола есть много отличных игроков, которые не становились чемпионами мира, и при этом они остались незапятнанными, по крайней мере для меня. Кроме того, Месси все еще играет, поэтому нельзя сказать, что может произойти в дальнейшем.

У Аргентины проблемы в квалификационном раунде, но если она все же попадет на турнир, то будет главным претендентом на победу в нем.

Месси великий игрок, но он не в состоянии делать все это один. Футбол – это командный вид спорта», – сказал Табарес.