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    IFFHS признала Симеоне лучшим клубным тренером десятилетия

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших клубных тренеров за последнее десятилетие.

    Первое место в рейтинге занял наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Вторым стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, третьим – наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    В топ-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS вошли:

    1. Диего Симеоне;

    2. Хосеп Гвардиола;

    3. Юрген Клопп;

    4. Жозе Моуринью;

    5. Массимилиано Аллегри;

    6. Унаи Эмери;

    7. Зинедин Зидан;

    8. Карло Анчелотти;

    9. Маурисио Покеттино;

    10. Марсело Гальярдо.

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
    • Вместе с ним мадридцы дважды становились чемпионами Испании и доходили до финала Лиги чемпионов (сезон-2013/14; 2015/16).
    • Действующий контракт Диего с клубом истекает в 2022 году. «Атлетико» рассчитывает продлить соглашение с Симеоне.

    Месси – лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS

    Источник: IFFHS

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    12.01.2021 09:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Дикий Прапор 12 января 2021, 21:03

      Главное Дзюбе не говорите: тренеришка в ТОП-10

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 12 января 2021, 18:10

      Вообще-то один раз Атлетико при нём становился чемпионом, а не два. Да и так то IFFHS бредовая организация, Зидан, Аллегри, Гвардиола, Клопп выиграли уйму титулов за это десятилетие и создали мощнейшие коллективы, а лучший Симеоне. Они вон и лучшим плеймейкером признали Месси, плеймейкер это футболист, который организовывает игру команды, следует из названия, а не тот, на которого играет вся команда.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 января 2021, 10:58

      Генеральный директор автобусного парка

      0
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      Рейтинг: +482

      Снег 12 января 2021, 10:15

      Не уважаю его как человека и игрока: сфолил исподтишка, *****, на Бекхэме на ЧМ-98, за что того удали, как и Матерацци "шепнул" Зидану на ЧМ -06, за что тот его боднул, получил красную и был удалён. СЦУКИнные футболисты и люди это.

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