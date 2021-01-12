IFFHS признала Симеоне лучшим клубным тренером десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших клубных тренеров за последнее десятилетие.
Первое место в рейтинге занял наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Вторым стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, третьим – наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.
В топ-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS вошли:
1. Диего Симеоне;
2. Хосеп Гвардиола;
3. Юрген Клопп;
4. Жозе Моуринью;
6. Унаи Эмери;
7. Зинедин Зидан;
8. Карло Анчелотти;
10. Марсело Гальярдо.
- Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
- Вместе с ним мадридцы дважды становились чемпионами Испании и доходили до финала Лиги чемпионов (сезон-2013/14; 2015/16).
- Действующий контракт Диего с клубом истекает в 2022 году. «Атлетико» рассчитывает продлить соглашение с Симеоне.
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Источник: IFFHS