Marca: «Атлетико» рассчитывает продлить контракт с Симеоне

«Атлетико» заинтересован в продлении контракта с главным тренером клуба Диего Симеоне.
Руководство мадридской команды довольно результатами работы аргентинца и на протяжении нескольких последних недель обсуждает возможность продления его контракта.
Действующее соглашение Симеоне с клубом истекает в 2022 году.
- 50-летний аргентинец возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
- Вместе с ним мадридцы дважды становились чемпионами Испании и доходили до финала Лиги чемпионов (сезон-2013/14; 2015/16).
Источник: Marca