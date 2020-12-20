Marca: «Атлетико» рассчитывает продлить контракт с Симеоне

«Атлетико» заинтересован в продлении контракта с главным тренером клуба Диего Симеоне.

Руководство мадридской команды довольно результатами работы аргентинца и на протяжении нескольких последних недель обсуждает возможность продления его контракта.

Действующее соглашение Симеоне с клубом истекает в 2022 году.