Месси – лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших плеймейкеров за последнее десятилетие.
Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Вторым стал бывший футболист каталонцев Андрес Иньеста. Тройку замкнул полузащитник «Реала» Лука Модрич.
В топ-10 рейтинга лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS вошли:
1. Лионель Месси;
2. Андрес Иньеста;
3. Лука Модрич;
4. Кевин Де Брюйне;
5. Тони Кроос;
6. Эден Азар;
7. Неймар;
8. Месут Озил;
9. Андреа Пирло;
10. Яя Туре.
- В начале января Месси сделал 300-ю голевую передачу за карьеру.
- Месси – первый игрок в истории Примеры с 10+ голами в 15 сезонах подряд.
- Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет.
Источник: IFFHS