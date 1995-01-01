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    Месси – лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших плеймейкеров за последнее десятилетие.

    Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Вторым стал бывший футболист каталонцев Андрес Иньеста. Тройку замкнул полузащитник «Реала» Лука Модрич.

    В топ-10 рейтинга лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS вошли:

    1. Лионель Месси;

    2. Андрес Иньеста;

    3. Лука Модрич;

    4. Кевин Де Брюйне;

    5. Тони Кроос;

    6. Эден Азар;

    7. Неймар;

    8. Месут Озил;

    9. Андреа Пирло;

    10. Яя Туре.

    • В начале января Месси сделал 300-ю голевую передачу за карьеру.
    • Месси – первый игрок в истории Примеры с 10+ голами в 15 сезонах подряд.
    • Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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