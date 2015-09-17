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    • Вилмотс: «Янузай может вырасти так же, как это сделал де Брюйне»

    Вилмотс: «Янузай может вырасти так же, как это сделал де Брюйне»

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс провел параллель между двумя его подопечными по национальной команде полузащитниками Аднаном Янузаем, который на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию», и Кевином де Брюйне, перешедшем из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» этим летом за 75 миллионов евро.

    «Для Кевина де Брюйне решение сделать шаг назад и уехать из «Челси» в «Вольфсбург» было абсолютно верным. Также я уверен, что решение Янузая на год отправиться в аренду в дортмундскую «Боруссию» – совершенно правильное. Это повысит его уровень. Он может вырасти так же, как сделал это де Брюйне. Янузай может играть нападающим и на флангах. К тому же, у него уникальная техника удара, я такого еще никогда не видел», – рассказал специалист.

    Источник: Bild

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    17.09.2015 18:41
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