18 ноября на Кардифф Сити Стэдиум Уэльс примет Северную Македонию в ключевом матче десятого тура квалификации чемпионата мира. Обе команды идут рядом в таблице, имеют по 13 очков и продолжают борьбу за высокие позиции, что делает игру предельно важной для обоих соперников. При этом текущая форма команд различается по тональности: Уэльс испытывает трудности с результативностью и обороной, а Северная Македония выглядит более сбалансировано и не проигрывает в отборе семь матчей подряд.

Уэльс

Уэльс забивает в каждом из семи матчей квалификации, но при этом демонстрирует проблемы в обороне – восемь пропущенных мячей за последние пять игр. Команда нестабильна, нередко теряет контроль в середине поля и зависима от индивидуальных действий лидеров атаки. Показатели результативности также скромные – всего четыре гола в пяти последних встречах, что отражает снижение интенсивности в атаке.

Северная Македония

Северная Македония уверенно держит темп, не проигрывая в квалификации на протяжении семи матчей. Команда сочетает надежность в обороне – три пропущенных мяча за последние пять игр – с системной и плотной атакующей игрой. Семь забитых голов за пять матчей подтверждают сбалансированность и стабильность. Сборная часто контролирует темп и допускает мало ошибок в обороне, что позволяет ей идти на втором месте.

Факты о командах

Уэльс

Забивает в 7 матчах квалификации подряд

0.80 гола в среднем за последние 5 игр

1.60 пропущенных в среднем

Три поражения в последних пяти матчах

Северная Македония

Не проигрывает в 7 матчах квалификации подряд

1.40 гола в среднем за последние 5 игр

0.60 пропущенных в среднем

Три ничьих подряд

Прогноз на матч Уэльс – Северная Македония

Форма Северной Македонии выглядит более цельной: команда стабильна в обороне, создает моменты и уверенно держит структуру игры. Уэльс же регулярно допускает ошибки в защите, а результативность остается низкой. В контексте текущего состояния обеих сборных логичным выглядит выбор в пользу того, что гости не проиграют. Северная Македония демонстрирует уверенную динамику и в целом играет более сбалансированно, в то время как атакующий потенциал Уэльса нестабилен. Матч может получиться осторожным, особенно в первом тайме, и не исключено, что команды ограничатся минимальным количеством опасных эпизодов.

Рекомендованные ставки