Уэльс – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 2.15

17 ноября 2025 9:12
Уэльс - Северная Македония
18 нояб. 2025, вторник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Х2 (Северная Македония не проиграет)
Сделать ставку

18 ноября на Кардифф Сити Стэдиум Уэльс примет Северную Македонию в ключевом матче десятого тура квалификации чемпионата мира. Обе команды идут рядом в таблице, имеют по 13 очков и продолжают борьбу за высокие позиции, что делает игру предельно важной для обоих соперников. При этом текущая форма команд различается по тональности: Уэльс испытывает трудности с результативностью и обороной, а Северная Македония выглядит более сбалансировано и не проигрывает в отборе семь матчей подряд.

Уэльс

Уэльс забивает в каждом из семи матчей квалификации, но при этом демонстрирует проблемы в обороне – восемь пропущенных мячей за последние пять игр. Команда нестабильна, нередко теряет контроль в середине поля и зависима от индивидуальных действий лидеров атаки. Показатели результативности также скромные – всего четыре гола в пяти последних встречах, что отражает снижение интенсивности в атаке.

Северная Македония

Северная Македония уверенно держит темп, не проигрывая в квалификации на протяжении семи матчей. Команда сочетает надежность в обороне – три пропущенных мяча за последние пять игр – с системной и плотной атакующей игрой. Семь забитых голов за пять матчей подтверждают сбалансированность и стабильность. Сборная часто контролирует темп и допускает мало ошибок в обороне, что позволяет ей идти на втором месте.

Факты о командах

Уэльс

  • Забивает в 7 матчах квалификации подряд
  • 0.80 гола в среднем за последние 5 игр
  • 1.60 пропущенных в среднем
  • Три поражения в последних пяти матчах

Северная Македония

  • Не проигрывает в 7 матчах квалификации подряд
  • 1.40 гола в среднем за последние 5 игр
  • 0.60 пропущенных в среднем
  • Три ничьих подряд

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
3
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
1 : 1
25.03.2025
Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Уэльс
1 : 0
11.10.2013
Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Северная Македония
2 : 1
06.09.2013
Уэльс

Прогноз на матч Уэльс – Северная Македония

Форма Северной Македонии выглядит более цельной: команда стабильна в обороне, создает моменты и уверенно держит структуру игры. Уэльс же регулярно допускает ошибки в защите, а результативность остается низкой. В контексте текущего состояния обеих сборных логичным выглядит выбор в пользу того, что гости не проиграют. Северная Македония демонстрирует уверенную динамику и в целом играет более сбалансированно, в то время как атакующий потенциал Уэльса нестабилен. Матч может получиться осторожным, особенно в первом тайме, и не исключено, что команды ограничатся минимальным количеством опасных эпизодов.

Рекомендованные ставки

  • Х2 (Северная Македония не проиграет) – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

2.15
Х2 (Северная Македония не проиграет)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Македония Уэльс
