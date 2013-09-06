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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Уэльс
Северная Македония - Уэльс: обзор матча 06 сентября 2013
Северная Македония
06.09.2013, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 1
Завершен
Уэльс
21'
И. Тричковски
80'
А. Трайковски
39'
А. Рэмзи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Уэльс
Замена
Д. Мойсов
️️️️
Й. Костовски
86'
85'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Воган
ГОЛ! 2:1!
А. Трайковски
80'
79'
Замена
А. Мэттьюз
️️️️
Д. Коллисон
78'
Желтая карточка
Э. Крофтс
Замена
А. Лазевски
️️️️
Д. Георгиевски
77'
62'
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Д. Уильямс
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Ибраими
61'
Желтая карточка
А. Ибраими
58'
Желтая карточка
Й. Костовски
49'
47'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
Г. Пандев
45'
+2
Желтая карточка
Н. Глигоров
39'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Рэмзи
21'
Желтая карточка
К. Беллами
ГОЛ! 1:0!
И. Тричковски
21'
19'
Желтая карточка
Д. Воган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Дарко Тасевски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
23
Йован Костовски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Джек Коллисон
ПП
8
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Северная Македония
12
Дарко Тофиловски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
14
Предраг Ранджелович
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
0
Эндрю Крофтс
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
4-2-4
1
Пачовски
2
Георгиевски
2
Новески
6
Шиков
13
Ристовски
7
Тасевски
16
Глигоров
23
Костовски
10
Ибраими
10
Пандев
7
Тричковски
4-5-1
1
Майхилл
2
Гантер
18
Риккеттс
6
Уилльямс
4
Дэвис
0
Коллисон
10
Рэмзи
16
Ледли
18
Уильямс
0
Воган
8
Беллами
2
Георгиевски
17
Лазевски
17
Лазевски
2
Георгиевски
23
Костовски
5
Мойсов
5
Мойсов
23
Костовски
10
Ибраими
9
Трайковски
9
Трайковски
10
Ибраими
0
Коллисон
3
Мэттьюз
3
Мэттьюз
0
Коллисон
18
Уильямс
0
Крофтс
0
Крофтс
18
Уильямс
0
Воган
18
Воукс
18
Воукс
0
Воган
Остались в запасе
Северная Македония
Уэльс
12
Дарко Тофиловски
ВР
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
14
Предраг Ранджелович
ЦП
0
Кристиан Наумовски
ВР
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
8
Давид Бабунски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Дарко Тофиловски
ВР
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
14
Предраг Ранджелович
ЦП
0
Кристиан Наумовски
ВР
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
8
Давид Бабунски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Чедомир Яневски
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Северная Македония - Уэльс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
1 : 0
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Саша Кевер
(Везиа)
Стадион:
Тоше Проески
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