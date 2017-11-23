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    Чедомир Яневски

    Тренер
    Имя Чедомир
    Фамилия Яневски
    Команда Вардар
    Гражданство Северная Македония
    Дата рождения 3 июля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вардар 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.09.2017 Вардар 0 : 5 Зенит
    28.09.2017 Русенборг 3 : 1 Вардар
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