Главный тренер «Вардара» – о матче с «Зенитом»: «Мы должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле»

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

Встреча пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени.

Македонский клуб потерял шансы на выход из группы, петербуржцы досрочно обеспечили себе участие в плей-офф еврокубка.

– «Зенит» точно сыграет в весенней части турнира и у команды могут быть проблемы с мотивацией. Сможет ли ваша команда воспользоваться ими?

– Как я уже говорил, Манчини – серьезный тренер и не позволит команде расслабляться. Считаю, мы не должны обманывать себя, а должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле.