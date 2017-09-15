Тренер «Вардара» Яневски пообещал извлечь уроки из поражения от «Зенита»

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски считает, что на результате встречи первого тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» сказались необязательные голы. По его словам, его футболистам не хватило опыта выступления против такого соперника.

«Мы пропустили гол в начале матча, который не должны были пропускать. Потом еще один мяч, что значительно усложнило наше положение.

В перерыве я сказал, что полузащитники и нападающие должны действовать ближе друг к другу. В первые минуты второго тайма мы играли неплохо, придерживаясь этого плана. Но в тот момент, когда могли вернуться в игру, соперник снова забил.

Мы должны извлечь правильные уроки из этого поражения. Многие наши футболисты не имеют опыта выступления в таких матчах», – заявил тренер после матча.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.