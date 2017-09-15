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    Тренер «Вардара» Яневски пообещал извлечь уроки из поражения от «Зенита»

    Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски считает, что на результате встречи первого тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» сказались необязательные голы. По его словам, его футболистам не хватило опыта выступления против такого соперника.

    «Мы пропустили гол в начале матча, который не должны были пропускать. Потом еще один мяч, что значительно усложнило наше положение.

    В перерыве я сказал, что полузащитники и нападающие должны действовать ближе друг к другу. В первые минуты второго тайма мы играли неплохо, придерживаясь этого плана. Но в тот момент, когда могли вернуться в игру, соперник снова забил.

    Мы должны извлечь правильные уроки из этого поражения. Многие наши футболисты не имеют опыта выступления в таких матчах», – заявил тренер после матча.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.

    Источник: ФК «Вардар»

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    15.09.2017 06:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 15 сентября 2017, 11:50

      Надо было матч Динамо против Зенита смотреть и также играть:) Тогда могли бы хотя бы 1 очко взять.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 сентября 2017, 08:14

      Ну это правильно ещё нечего не потеряно

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 15 сентября 2017, 06:35

      Извлёк уже. 5 раз.

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