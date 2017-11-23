Главный тренер «Вардара»: «Обрадовались незабитому пенальти, но не успели что-то изменить и пропустили второй гол»

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я думаю, что это была очень хорошая игра со стороны обеих команд. Как я уже говорил вчера, мы должны были показать хорошую организацию и сделать как можно меньше ошибок. Было вполне естественно, что «Зенит» перед своими болельщиками будет особенно опасным в первые 15 минут — так мы пропустили гол в Скопье. Нам не было тяжело, но нам следовало лучше реагировать на действия соперника.

У нас очень хороший вратарь, именно благодаря ему мы верили до самого конца, что сможем сравнять счет. После неудачного пенальти мы очень обрадовались, у нас появились новые силы, но, к сожалению, не успели что-то изменить и получили второй.

Несмотря на то, что второй тайм мы начали проигрывая 0:2, мне кажется, что мы провели его лучше первого. Я считаю, что мы хорошо сыграли и не испугались сильного соперника. Могу сказать, что всем доволен, мы сумели забить. Хотя, конечно, результат мог быть и получше», — сказал Яневски.

«Зенит» занимает первую строчку в группе L, набрав 13 очков. «Вардар» идет на последнем месте без набранных очков.