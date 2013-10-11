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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Северная Македония
Уэльс - Северная Македония: обзор матча 11 октября 2013
Уэльс
11.10.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 0
Завершен
Северная Македония
67'
С. Чёрч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Северная Македония
Желтая карточка
У. Хеннесси
90'
+2
Замена
Д. Истер
️️️️
С. Чёрч
90'
+1
85'
Замена
Й. Костовски
️️️️
М. Демири
80'
Замена
А. Трайковски
️️️️
М. Ивановски
79'
Желтая карточка
В. Шиков
75'
Замена
Д. Тасевски
️️️️
О. Степанович
Желтая карточка
Н. Тэйлор
74'
ГОЛ! 1:0!
С. Чёрч
Пас отдал
К. Беллами
67'
Желтая карточка
Д. Джон
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
8
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Предраг Ранджелович
ЦП
0
Мухамед Демири
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Зоран Стратев
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Боаз Майхилл
ВР
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
0
Даниэль Алфей
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
0
Ллойд Исгров
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
22
Джермейн Истер
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Северная Македония
0
Кристиан Наумовски
ВР
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
7
Дарко Тасевски
ЦП
23
Йован Костовски
ЦФ
8
Деян Блажевски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
4-3-3
1
Хеннесси
3
Тэйлор
2
Гантер
19
Коллинс
22
Джон
10
Рэмзи
8
Кинг
0
Воган
8
Беллами
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
4-3-3
1
Пачовски
13
Ристовски
2
Новески
6
Шиков
8
Алиоски
14
Ранджелович
0
Демири
17
Степанович
10
Ибраими
21
Ивановски
10
Пандев
23
Чёрч
22
Истер
22
Истер
23
Чёрч
0
Демири
23
Костовски
23
Костовски
0
Демири
17
Степанович
7
Тасевски
7
Тасевски
17
Степанович
21
Ивановски
9
Трайковски
9
Трайковски
21
Ивановски
Остались в запасе
Уэльс
Северная Македония
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
8
Харри Уилсон
ПВ
0
Даниэль Алфей
ЦЗ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
1
Боаз Майхилл
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Ллойд Исгров
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
0
Кристиан Наумовски
ВР
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
8
Деян Блажевски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Стратев
Остались в запасе
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
8
Харри Уилсон
ПВ
0
Даниэль Алфей
ЦЗ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
1
Боаз Майхилл
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Ллойд Исгров
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
0
Кристиан Наумовски
ВР
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
3
Дaниeл Ивановски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
15
Бобан Грнчаров
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
8
Деян Блажевски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Главный тренер
Зоран Стратев
Статистика матча Уэльс - Северная Македония
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
1 : 0
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Сурен Балиян
(Ереван)
Стадион:
Кардифф Сити
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