Лихтенштейн – Уэльс: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.40

14 ноября 2025 10:44
Лихтенштейн - Уэльс
15 нояб. 2025, суббота 20:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа Уэльса с форой (-1.5)
Сделать ставку

15 ноября Лихтенштейн примет Уэльс в матче 9 тура Квалификации ЧМ. Хозяева подходят к игре в тяжелом состоянии: команда проигрывает весь цикл и допускает катастрофическое количество ошибок в обороне. Уэльс тоже переживает нестабильный отрезок, но на фоне соперника выглядит гораздо собраннее и качественнее в атаке. Для гостей это ключевой шанс укрепить позиции в борьбе за второе место.

Лихтенштейн

Команда полностью проваливает квалификацию: шесть поражений подряд, ноль очков и огромные проблемы в организации игры. Лихтенштейн пропускает в каждом матче турнира – всего 21 гол за последние пять встреч, что делает оборону одной из худших в Европе. При этом единственным светлым моментом остается эпизодическая результативность: в шести матчах отбора команда забивала, но почти всегда в ситуациях, когда игра уже была проиграна. Средние показатели – 0.20 забитых и 4.20 пропущенных за игру – подтверждают тотальное преимущество соперников.

Уэльс

Уэльс после поражений от Англии и Бельгии сохраняет шансы на борьбу за стыки. Команда забивает в шести матчах квалификации подряд и в целом выглядит убедительно в атаке. Харри Уилсон – текущий лидер по голам, и его индивидуальная форма остается важнейшим фактором. Слабым местом остается оборона: 12 пропущенных в пяти встречах – показатель нестабильности. Тем не менее разница в уровне всe равно колоссальная: Уэльс быстрее, глубже по составу и увереннее в структуре игры.

Факты о командах

Лихтенштейн

  • Проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем: 0.20 забито, 4.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • Забивает в 6 матчах квалификации, но всегда минимум

Уэльс

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает Лихтенштейну в официальных встречах (учитывается только в анализе, не в тексте прогноза)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
0
Забитых мячей
7
0
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
3 : 0
06.06.2025
Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 12 тур
Лихтенштейн
0 : 2
14.10.2009
Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
2 : 0
11.10.2008
Лихтенштейн

Прогноз на матч Лихтенштейн – Уэльс

На таком уровне разница в классе очевидна: Лихтенштейн испытывает серьезные трудности в каждой линии, особенно в обороне, пропуская голы сериями и не выдерживая высокий темп соперников. Уэльс, несмотря на свои проблемы, стабильно создает моменты и имеет куда больший атакующий потенциал. Логично ожидать уверенного давления гостей, которые постараются решить исход встречи еще в первом тайме. При этом вероятность крупного поражения Лихтенштейна вновь высока: команда системно разваливается при быстрых атаках и плохо защищается при стандартах. Уэльс обязан брать три очка и делать это убедительно.

Рекомендованные ставки

  • Победа Уэльса с форой (-1.5) – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал Уэльса больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.40
Победа Уэльса с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Уэльс Лихтенштейн
