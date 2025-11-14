15 ноября Лихтенштейн примет Уэльс в матче 9 тура Квалификации ЧМ. Хозяева подходят к игре в тяжелом состоянии: команда проигрывает весь цикл и допускает катастрофическое количество ошибок в обороне. Уэльс тоже переживает нестабильный отрезок, но на фоне соперника выглядит гораздо собраннее и качественнее в атаке. Для гостей это ключевой шанс укрепить позиции в борьбе за второе место.

Лихтенштейн

Команда полностью проваливает квалификацию: шесть поражений подряд, ноль очков и огромные проблемы в организации игры. Лихтенштейн пропускает в каждом матче турнира – всего 21 гол за последние пять встреч, что делает оборону одной из худших в Европе. При этом единственным светлым моментом остается эпизодическая результативность: в шести матчах отбора команда забивала, но почти всегда в ситуациях, когда игра уже была проиграна. Средние показатели – 0.20 забитых и 4.20 пропущенных за игру – подтверждают тотальное преимущество соперников.

Уэльс

Уэльс после поражений от Англии и Бельгии сохраняет шансы на борьбу за стыки. Команда забивает в шести матчах квалификации подряд и в целом выглядит убедительно в атаке. Харри Уилсон – текущий лидер по голам, и его индивидуальная форма остается важнейшим фактором. Слабым местом остается оборона: 12 пропущенных в пяти встречах – показатель нестабильности. Тем не менее разница в уровне всe равно колоссальная: Уэльс быстрее, глубже по составу и увереннее в структуре игры.

Факты о командах

Лихтенштейн

Проигрывает в 10 последних матчах

В среднем: 0.20 забито, 4.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 10 матчах подряд

Забивает в 6 матчах квалификации, но всегда минимум

Уэльс

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 матчах подряд

Не проигрывает Лихтенштейну в официальных встречах (учитывается только в анализе, не в тексте прогноза)

Прогноз на матч Лихтенштейн – Уэльс

На таком уровне разница в классе очевидна: Лихтенштейн испытывает серьезные трудности в каждой линии, особенно в обороне, пропуская голы сериями и не выдерживая высокий темп соперников. Уэльс, несмотря на свои проблемы, стабильно создает моменты и имеет куда больший атакующий потенциал. Логично ожидать уверенного давления гостей, которые постараются решить исход встречи еще в первом тайме. При этом вероятность крупного поражения Лихтенштейна вновь высока: команда системно разваливается при быстрых атаках и плохо защищается при стандартах. Уэльс обязан брать три очка и делать это убедительно.

Рекомендованные ставки