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    «Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция

    Смена главного тренера в «Челси» пока не приносит желаемого результата. Команда по прежнему не показывает игры, благодаря которой в прошлом сезоне завоевала титул. «Аристократы» находятся на непривычном для себя 16-м месте, в трех очках от «зоны вылета». Выездной матч с «Кристал Пэлас» обещает быть очень тяжелым для команды Гуса Хиддинка, подопечные Алана Пардью проводят отличный сезон, не проигрывая уже в шести встречах подряд.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Челси». Начало в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 15:09
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