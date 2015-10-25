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    • Раньери: «Может, закажу Варди пиццу, а с Пардью хотел бы выпить вина»

    Раньери: «Может, закажу Варди пиццу, а с Пардью хотел бы выпить вина»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу в матче девятого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

    «Это был трудный матч, настоящий бой, поскольку «Пэлас» сильнее нас. Мы боролись и заслужили эту победу. Мы движемся шаг за шагом», – говорит Раньери.

    Наставник также сказал, что, возможно, исполнит свое обещание купить игрокам пиццу, если они сумеют не пропустить. Об этом обещании ему после матча напомнил Джейми Варди.

    «Варди – фантастический игрок, каждый мяч для него удобен. Может, закажу ему пиццу. Надеюсь, одной хватит. У нас фантастический командный дух, и это одна из наших сильных сторон. Мы никогда не сдаемся и бьемся до конца. Эта игра была более итальянской, чем английской – в ней было больше тактики».

    Кроме того, Раньери извинился перед главным тренером «Кристал Пэлас» Аланом Пардью за то, что не пожал тому руку после игры.

    «Прошу прощения у него. Надеюсь, он зайдет ко мне в тренерскую комнату, чтобы выпить по бокалу вина после матча. Я был очень сосредоточен на том, чтобы поздравить своих игроков. Еще раз прошу прощения».

    Источник: 101greatgoals.com

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    25.10.2015 01:21
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    Комментарии (2)
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    grafff
    1445753911
    а почему только ему пиццу если всем обещал??? жматло!!!!!
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    ologreds
    1694996931
    numo446407
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