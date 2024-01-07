Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алан Пардью
Статистика
Алан Пардью - статистика
Англия
18 июля 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Арис
17
9
6
2
Греция. Суперлига, 17 тур
Арис
2 : 1
07.01.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 16 тур
Астерас
3 : 2
03.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 15 тур
Арис
2 : 1
20.12.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 14 тур
Арис
1 : 0
17.12.2023
ОФИ
Греция. Суперлига, 13 тур
АЕК
1 : 0
04.12.2023
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
2 : 0
26.11.2023
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Волос
0 : 2
11.11.2023
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
1 : 3
05.11.2023
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Арис
2 : 0
29.10.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
1 : 0
21.10.2023
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
01.10.2023
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
4 : 1
27.09.2023
Арис
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
3 : 0
24.09.2023
Панетоликос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
17.09.2023
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
3 : 2
03.09.2023
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
1 : 0
27.08.2023
Арис
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
3 : 2
20.08.2023
Арис
Главные новости
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
9
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
16:47
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+