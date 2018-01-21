Пардью: «Рондон нанес травму сопернику и заплакал? Такой он человек. Я не был уверен, сможет ли он продолжить игру»

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью поделился мнением об игре нападающего Саломона Рондона в матче 24-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1). Напомним, что в этом матче Рондон нанес травму полузащитнику «ирисок» Джеймсу МакКарти и заплакал.

«Саломон был шокирован, потому что, видимо, услышал хруст или какой-то похожий звук. И это на нем отразилось — такой он человек. Я не был уверен, сможет ли он продолжить игру, но, по правде говоря, Саломон был лучшим на поле», — сказал Пардью.

У МакКарти диагностирован двойной перелом ноги.