«Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич». Смотреть онлайн

«Кристал Пэлас» вместе с «Ман Сити» являются самыми бескомпромиссными командами чемпионата, ни разу в семи турах не сыграв вничью. В случае победы над «Вест Бромвичем« подопечные Алана Пардью догонят по очкам идущих на втором месте «горожан».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 14:45 мск.