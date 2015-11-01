Пардью: «В матче с «МЮ» заслуживали трех очков»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью считает, что его команда ни в чем не уступила «Манчестер Юнайтед» в матче (0:0) 11-го тура АПЛ.

«Я думаю, что гостям не хватало остроты в игре с нами. У них пошла игра в конце первого тайма, но, к счастью, наступил перерыв, который был очень важен для нас. Мы хорошо играли во втором тайме, и, уверен, заслуживали трех очков, но довольны и одним. «МЮ» также должен быть удовлетворен очком в игре с нами, а такое случается редко», – сказал Пардью.