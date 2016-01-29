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    Пардью: «Не верю, что Адебайору 31 год»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью расхвалил новичка команды нападающего Эммануэля Адебайора. Напомним, что тоголезский футболист подписал контракт с лондонцами на правах свободного агента.

    «Будущее Эмманюэля зависит от него самого. Это огромный шанс для него, не только для нашей команды. Он должен доказать людям, что все еще способен играть на высоком уровне. Сложно поверить, что ему всего 31 год. Кажется, что он уже так давно играет. Сейчас он должен быть в самом расцвете.

    Я правда думаю, что ему по силам перезагрузить карьеру. Он способен играть за очень, очень большой клуб. Если у него все получится, то клуб окажется в непростой ситуации. Но я с чистой совестью пожму ему руку и пожелаю удачи. Впрочем, об этом будем думать в конце сезона», – заявил он.

    Источник: Goal.com

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    29.01.2016 08:48
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