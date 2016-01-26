Адебайор – игрок «Кристал Пэлас»

Нападающий Эмануэль Адебайор продолжит свою карьеру в "Кристал Пэлас". Африканец перешел в лондонский клуб на правах свободного агента. Сообщается, что контракт 31-летнего форварда с новой командой рассчитан до конца сезона.

За всю свою карьеру в английской Премьер-лиге Адебайор в 230 матчах забил 96 голов и отдал 43 результативные передачи, выступая за такие клубы как "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм". Помимо этого нападающий успел поиграть за мадридский "Реал", "Монако" и "Метц".