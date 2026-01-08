Тренер «МЮ» отреагировал на спорное решение судьи в игре с «Бернли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался о решении судьи Стюарта Атвелла в матче 21-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2).
На 27-й минуте защитник манкунианцев Лисандро Мартинес забил гол ударом с расстояния около пяти метров. Однако арбитр посчитал, что аргентинец нарушил правила в противоборстве с капитаном соперника Кайлом Уокером.
«Это выглядит как обычная вещь, которая случается на каждом шагу, поэтому удивительно, что арбитром было принято такое решение.
Если посмотреть на физическую борьбу в АПЛ почти при каждом стандартном положении в этом сезоне, то я видел гораздо худшие ситуации, поэтому крайне удивлен вмешательством судьи. С этим нужно смириться, но решение расстроило», – сказал Флетчер.
- Защитник «МЮ» Эйден Хевен забил в свои ворота на 13-й минуте. Также у «Бернли» отличился Джейдон Энтони на 66-й. У манкунианцев два гола забил Беньямин Шешко на 50-й и 60-й минутах.
- Флетчер будет и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» в следующей игре команды с «Брайтоном» в Кубке Англии.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»