Тренер «МЮ» отреагировал на спорное решение судьи в игре с «Бернли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался о решении судьи Стюарта Атвелла в матче 21-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2).

На 27-й минуте защитник манкунианцев Лисандро Мартинес забил гол ударом с расстояния около пяти метров. Однако арбитр посчитал, что аргентинец нарушил правила в противоборстве с капитаном соперника Кайлом Уокером.

«Это выглядит как обычная вещь, которая случается на каждом шагу, поэтому удивительно, что арбитром было принято такое решение.

Если посмотреть на физическую борьбу в АПЛ почти при каждом стандартном положении в этом сезоне, то я видел гораздо худшие ситуации, поэтому крайне удивлен вмешательством судьи. С этим нужно смириться, но решение расстроило», – сказал Флетчер.