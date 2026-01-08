АПЛ. «МЮ» не выиграл в первом матче без Аморима, «Ньюкасл» вырвал победу на 102-й минуте

Завершились еще два матча 21-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Бернли», потеряв очки в первой встрече после увольнения Рубена Аморима. Дубль оформил Беньямин Шешко.

«Ньюкасл» трижды уступал в счете, но все-таки взял верх над «Лидсом».