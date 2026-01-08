АПЛ. «МЮ» не выиграл в первом матче без Аморима, «Ньюкасл» вырвал победу на 102-й минуте

Завершились еще два матча 21-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Бернли», потеряв очки в первой встрече после увольнения Рубена Аморима. Дубль оформил Беньямин Шешко.
«Ньюкасл» трижды уступал в счете, но все-таки взял верх над «Лидсом».
Англия. Премьер-лига. 21 тур
Ньюкасл - Лидс - 4:3 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Ааронсон, 32; 1:1 - Х. Барнс, 36; 1:2 - Д. Калверт-Льюин, 45+5 (с пенальти); 2:2 - Жоэлинтон, 54; 2:3 - Б. Ааронсон, 79; 3:3 - Б. Гимарайнс, 90+1 (с пенальти); 4:3 - Х. Барнс, 90+12.
Бернли - Манчестер Юнайтед - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Хевен, 13 (в свои ворота); 1:1 - Б. Шешко, 50; 1:2 - Б. Шешко, 60; 2:2 - Д. Энтони, 66.
Источник: «Бомбардир»