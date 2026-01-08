Тренер «Тоттенхэма» объяснил, почему пил из стаканчика с логотипом «Арсенала» перед матчем

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк заявил, что не видел эмблему «Арсенала» на своем стаканчике перед гостевой игрой с «Борнмутом» (2:3) в 21-м туре АПЛ.

«Я точно не заметил этого. Думаю, справедливо будет сказать, что мы выигрываем не каждый матч, поэтому было бы абсолютно глупо с моей стороны брать стаканчик с символикой «Арсенала». Кто-то думает, что я это специально сделал? Это случилось со всем персоналом.

«Арсенал» был в этой раздевалке в прошлом туре. Это нормально – взять стаканчик, чтобы дать мне эспрессо, я пью его перед каждой игрой.

Немного грустно, что в мире футбола нужно задавать мне вопросы по такому поводу. Думаю, мы определенно движемся в неправильном направлении, если нам беспокоимся о том, что я взял стаканчик с логотипом другого клуба. Конечно, я никогда бы этого не сделал специально – это крайне глупо», – сказал Франк.