Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Тоттенхэма» объяснил, почему пил из стаканчика с логотипом «Арсенала» перед матчем

Тренер «Тоттенхэма» объяснил, почему пил из стаканчика с логотипом «Арсенала» перед матчем

8 января, 10:19

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк заявил, что не видел эмблему «Арсенала» на своем стаканчике перед гостевой игрой с «Борнмутом» (2:3) в 21-м туре АПЛ.

«Я точно не заметил этого. Думаю, справедливо будет сказать, что мы выигрываем не каждый матч, поэтому было бы абсолютно глупо с моей стороны брать стаканчик с символикой «Арсенала». Кто-то думает, что я это специально сделал? Это случилось со всем персоналом.

«Арсенал» был в этой раздевалке в прошлом туре. Это нормально – взять стаканчик, чтобы дать мне эспрессо, я пью его перед каждой игрой.

Немного грустно, что в мире футбола нужно задавать мне вопросы по такому поводу. Думаю, мы определенно движемся в неправильном направлении, если нам беспокоимся о том, что я взял стаканчик с логотипом другого клуба. Конечно, я никогда бы этого не сделал специально – это крайне глупо», – сказал Франк.

  • «Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ с 27 очками после 21 тура.
  • Франк возглавляет лондонский клуб с 12 июня прошлого года.

Еще по теме:
Гвардиола сообщил о серьезной травме игрока «Манчестер Сити»
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала» 2
Фанаты «Челси» снова скандировали имя Абрамовича 1
Источник: football.london
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Борнмут Арсенал
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
Все новости
Все новости
Фото«Ливерпуль» объявил о трансфере 18-летнего защитника
9 января
Сын Бекхэма согласился общаться с родителями только через адвоката
9 января
5
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру
9 января
9
Гвардиола охарактеризовал 72-миллионного новичка «Манчестер Сити»
9 января
2
Новичок «Манчестер Сити»: «Я готов покорить мир!»
9 января
Слот объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»
9 января
1
Фото«Манчестер Сити» подписал контракт с Семеньо
9 января
5
Мартинелли сделал заявление после инцидента с травмированным игроком «Ливерпуля»
9 января
1
Невилл – о поведении Мартинелли: «Удивлен, что ему никто не врезал»
9 января
Слот прокомментировал ситуацию между травмированным Брэдли и игроком «Арсенала»
9 января
3
Артета объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»
9 января
1
ФотоИгрок «Арсенала» бросил мяч в травмированного игрока «Ливерпуля» и выталкивал его с поля
9 января
1
АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем», оторвавшись от преследователей на 6 очков
9 января
3
Гвардиола сообщил о серьезной травме игрока «Манчестер Сити»
8 января
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала»
8 января
4
Фанаты «Челси» снова скандировали имя Абрамовича
8 января
1
В АПЛ забит самый поздний победный гол в истории
8 января
В АПЛ побили рекорд по голам за сезон среди бразильцев
8 января
ФотоТренер «МЮ» отреагировал на спорное решение судьи в игре с «Бернли»
8 января
ФотоТренер «Тоттенхэма» объяснил, почему пил из стаканчика с логотипом «Арсенала» перед матчем
8 января
Реакция тренера «Манчестер Юнайтед» на ничью с «Бернли»
8 января
АПЛ. «МЮ» не выиграл в первом матче без Аморима, «Ньюкасл» вырвал победу на 102-й минуте
8 января
АПЛ. «Челси» проиграл, «Манчестер Сити» потерял очки и другие результаты
8 января
ВидеоХабиб сходил на футбол с российским игроком из АПЛ
7 января
1
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Итальянский тренер отказал «Манчестер Юнайтед»
7 января
3
У двукратного обладателя «Золотого мяча» обнаружили рак
7 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 