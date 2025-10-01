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Эммануэль Адебайор
Эммануэль Адебайор
Завершил карьеру
26 февраля 1984 (42), Ломе
#25 | Нападающий
192 см | 86 кг
Того | Нигерия
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Публикации
Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его»
2025.10.01 15:44
1
Аршавин ответил Адебайору и Галласу – его обвиняли в лени и просмотре порно
2024.04.17 21:41
1
Экс-одноклубник Аршавина и Павлюченко объявил о завершении карьеры в 39 лет
2023.03.21 12:49
1
Адебайор: «В ближайшие несколько лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов»
2023.02.13 09:26
11
Адебайор рассказал, каким ему запомнился Павлюченко в «Тоттенхэме»
2023.02.02 16:21
Адебайор рассказал, что ему понравилось в России
2023.02.01 11:56
«Они хотели взять меня пять лет подряд»: Адебайор объяснил, почему отказывал «Спартаку»
2023.02.01 10:21
11
Адебайор рассказал, чем ему запомнился Аршавин в «Арсенале»
2023.01.31 22:43
1
Адебайор дал прогноз на финал ЧМ-2022
2022.12.18 10:15
«Он немыслимый. Может забить 7 голов за 2 минуты». Адебайор назвал лучшего партнера в карьере
2022.07.09 16:50
2
Адебайор рассказал, как помог раскрыться Бензема
2022.07.08 18:31
1
Аршавин отреагировал на слова Адебайора про просмотр порно во время матча «Арсенала»
2022.07.08 17:53
2
Адебайор рассказал о контактах с ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом»
2022.07.08 17:17
Адебайор: «В России не лучший футбол»
2022.07.07 09:40
1
Павлюченко: «Мало верится, что Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала». Бред»
2022.07.07 00:25
3
Адебайор оценил поход в московскую баню
2022.07.07 00:07
5
Павлюченко: «Адебайор – сказочник. Я не тренировался пьяным, тем более в Англии»
2022.07.06 22:55
3
Адебайор допустил, что будет тренировать в России
2022.07.06 22:43
1
«Ко мне относились как к королю. Сюда можно приезжать и не беспокоиться». Адебайор – о России
2022.07.06 12:37
1
Адебайор: «Мне жаль сборную России и русских игроков»
2022.07.06 10:57
5
«Он играл как убийца». Адебайор сравнил Аршавина и Павлюченко
2022.07.06 07:07
2
«Люблю Путина. Когда он что-то говорит, обязательно это выполняет». Адебайор – о президенте России
2022.07.06 00:44
Адебайор рассказал, как Павлюченко тренировался в «Тоттенхэме» пьяным
2022.07.05 23:05
15
Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала»
2022.07.05 21:08
18
«Четыре гола на «Энфилде» – самое сложное, что может быть в футболе». Адебайор – о покере Аршавина «Ливерпулю»
2022.07.01 17:13
4
Адебайор готов стать послом Того в России
2022.06.30 23:29
Адебайор рассказал, чем Москва похожа на африканские страны
2022.06.30 20:58
Адебайор: «Аршавин – сумасшедший парень. Он был немного странным»
2022.06.30 12:05
7
Адебайор: «Москва лучше Мадрида»
2022.06.30 10:19
1
Адебайор: «Я отказал четырем клубам РПЛ. Просто не хотел играть в России»
2022.06.30 08:45
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