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Адебайор готов стать послом Того в России

Нападающий Эммануэль Адебайор заявил о желании заниматься углублением сотрудничества между Россией и Того.

– В Того у нас огромное количество инвесторов из Китая, из Турции, но нет из России.

Я могу отправиться в Гану, Нигерию, Сенегал, но я хотел бы видеть больше русских, чтобы они приезжали и инвестировали в Африку, поскольку менталитеты схожие.

Самое время, чтобы Россия стала работать в Африке.

– Может быть, вам стоит стать послом Того в РФ или экономическим представителем?

– Да, я бы с удовольствием это сделал. Я говорю абсолютно серьезно. Мы должны делиться тем, что у нас есть, поэтому важно говорить с людьми, народом Того.

Если мы можем делать что-то вместе, я буду рад это сделать.

  • Тоголезец в свое время отказал четырем клубам РПЛ.
  • Он считает, что Москва лучше Мадрида.
  • Адебайор назвал Аршавина «сумасшедшим парнем».

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Источник: «Матч ТВ»

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30.06.2022 23:29
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