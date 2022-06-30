Адебайор: «Москва лучше Мадрида»

Нападающий Эммануэль Адебайор высоко отозвался о Москве.
«В России я был два-три раза. Помню, что приезжал в Москву играть против «Спартака». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва – один из красивейших городов Европы.
Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва – гуляет.
Мои планы в Москве: хорошо погулять, выпить, вкусно поесть и, конечно же, пошопиться. Я обожаю шопиться!» – заявил Адебайор.
- Тоголезец наиболее известен по выступлениям за «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Его пригласили на Премию РБ 2022, которая пройдет сегодня.
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Источник: «РБ Спорт»