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Адебайор: «Москва лучше Мадрида»

Нападающий Эммануэль Адебайор высоко отозвался о Москве.

«В России я был два-три раза. Помню, что приезжал в Москву играть против «Спартака». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва – один из красивейших городов Европы.

Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва – гуляет.

Мои планы в Москве: хорошо погулять, выпить, вкусно поесть и, конечно же, пошопиться. Я обожаю шопиться!» – заявил Адебайор.

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Источник: «РБ Спорт»

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