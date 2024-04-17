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    • Аршавин ответил Адебайору и Галласу – его обвиняли в лени и просмотре порно

    Аршавин ответил Адебайору и Галласу – его обвиняли в лени и просмотре порно

    Андрей Аршавин прокомментировал высказывания про себя бывших одноклубников по «Арсеналу».

    – Бывшие партнеры по «Арсеналу» вас периодически вспоминают. Эммануэль Адебайор уверяет, что однажды в перерыве матча вы смотрели порно. А Вильям Галлас обвинил в лени, сказал, что выкладывались вы на тренировках на 20-30 процентов. О чем подумали, когда все это услышали?

    – Да мне пофиг. Пусть говорят, что хотят. Кстати, по поводу порно – неправда. А слова Галласа... Если он действительно так считает – его право. Но я всегда в любой команде делал то, что мог.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
    • Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2024 21:41
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    Комментарии (2)
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    kirdykprishel
    1713379850
    вы смотрели порно---- А че такова ? Главное чтобы как Зюба порновидео со своим дрочиловым не снимал.)))
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    ЗаЖиМ
    1713388493
    Тенденция, однако в Питерском омуте...)
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