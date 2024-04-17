Аршавин ответил Адебайору и Галласу – его обвиняли в лени и просмотре порно

Андрей Аршавин прокомментировал высказывания про себя бывших одноклубников по «Арсеналу».

– Бывшие партнеры по «Арсеналу» вас периодически вспоминают. Эммануэль Адебайор уверяет, что однажды в перерыве матча вы смотрели порно. А Вильям Галлас обвинил в лени, сказал, что выкладывались вы на тренировках на 20-30 процентов. О чем подумали, когда все это услышали?

– Да мне пофиг. Пусть говорят, что хотят. Кстати, по поводу порно – неправда. А слова Галласа... Если он действительно так считает – его право. Но я всегда в любой команде делал то, что мог.