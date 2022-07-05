Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор вспомнил время игры с россиянином Андреем Аршавиным.

– Вы немного поиграли с Аршавиным в «Арсенале». Есть какая-то сумасшедшая история, связанная с ним?

– Пожалуйста! Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.

– Уже интересно.

– Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда отличные отношения с Андреем.

  • Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
  • Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
  • Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».

Новости по теме
Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и «Спартака». Аршавин, Быстров, Титов – в списке 21
«Четыре гола на «Энфилде» – самое сложное, что может быть в футболе». Адебайор – о покере Аршавина «Ливерпулю» 4
«Такие люди редко рождаются в России». Тихонов – об Аршавине 11
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:08
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +1052

    jek718875 2 минуты назад

    Смотрел порно во время перерыва, потому,что жена дома не давала смотреть,а требовала делать это самому

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13042

    playsh 8 минут назад

    Это легко объяснимо,просто в те времена в России порно свободно,как сейчас,не показывали.Вот и настраивался Андрюха в перерыве на игру в индивидуальном порядке.Всё нормально.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15429

    Barmaleushka 9 минут назад

    Порно называлось "7:1 без смазки" .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1831

    Bozigit 28 минут назад

    ))). А так отличный чувак)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1521

    Форвард 79 28 минут назад

    Это он еще с Дзюбой не играл)))

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7713

    vladik12 28 минут назад

    Объясню.
    Это был матч "Арсенала" в ЛЧ. В это же время играл свой матч ЛЧ "Зенит". И как всегда, там было порно.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1521

    Форвард 79 29 минут назад

    Правильно! Человек настраивался))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11