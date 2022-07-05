Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор вспомнил время игры с россиянином Андреем Аршавиным.

– Вы немного поиграли с Аршавиным в «Арсенале». Есть какая-то сумасшедшая история, связанная с ним?

– Пожалуйста! Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.

– Уже интересно.

– Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда отличные отношения с Андреем.