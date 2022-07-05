Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала»

Смотрел порно во время перерыва, потому,что жена дома не давала смотреть,а требовала делать это самому
Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор вспомнил время игры с россиянином Андреем Аршавиным.
– Вы немного поиграли с Аршавиным в «Арсенале». Есть какая-то сумасшедшая история, связанная с ним?
– Пожалуйста! Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.
– Уже интересно.
– Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда отличные отношения с Андреем.
- Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
- Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
- Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».
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