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  • Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала»

Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала»

5 июля 2022, 21:08
18

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор вспомнил время игры с россиянином Андреем Аршавиным.

– Вы немного поиграли с Аршавиным в «Арсенале». Есть какая-то сумасшедшая история, связанная с ним?

– Пожалуйста! Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.

– Уже интересно.

– Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда отличные отношения с Андреем.

  • Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
  • Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
  • Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Адебайор Эммануэль
Комментарии (18)
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Форвард 79
1657044749
Правильно! Человек настраивался))
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vladik12
1657044807
Объясню. Это был матч "Арсенала" в ЛЧ. В это же время играл свой матч ЛЧ "Зенит". И как всегда, там было порно.
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Форвард 79
1657044816
Это он еще с Дзюбой не играл)))
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Bozigit
1657044819
))). А так отличный чувак)))
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Plyash
1657046033
Это легко объяснимо,просто в те времена в России порно свободно,как сейчас,не показывали.Вот и настраивался Андрюха в перерыве на игру в индивидуальном порядке.Всё нормально.
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jek718875
1657046401
Смотрел порно во время перерыва, потому,что жена дома не давала смотреть,а требовала делать это самому
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alex1951
1657046578
Ха...Бомба вроде,как специально ,выискивает темы в межсезонье.... Интерес низкий,давай заведем народ..... И что? .......кто из мужиков порнуху не смотрел....куйня какая то. Сенсация была бы ,ежель ему ,для стоячей стойкости ,врач команды прописал этот просмотр (4 гола LIVERPOOL) то энто другой базар.... PS А Дзюба дрочет,но никто его не хочет.....Жо...полная)))
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ilichkadr
1657048251
Ну, что ещё сказать? Офигительная новость от **@nuтого издания Sport24. Один смотрит порно, а другая обезьяна поддрачивает.......
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mutabor0992
1657054801
Походу порно гейское было...гы гы
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