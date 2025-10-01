Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его»

Экс-форвард «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Роналду просто сумасшедший, он никогда не сдается. Ты думаешь, что он травмирован или устал, а он выходит и забивает три-четыре гола.

Выбрать между Роналду и Месси? Это хороший вопрос, я скажу как есть. Назову Роналду, хотя ничего не имею против Месси, который является одним из величайших футболистов в истории.

Я выбираю Роналду, потому что тренировался с ним, играл с ним, и знаю, на что он способен. Это фантастический игрок.

Если вы попросите сделать выбор между Роналду и Месси, я даже в гробу выберу Криштиану», – заявил Адебайор.