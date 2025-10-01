Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его»

Экс-форвард «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
«Роналду просто сумасшедший, он никогда не сдается. Ты думаешь, что он травмирован или устал, а он выходит и забивает три-четыре гола.
Выбрать между Роналду и Месси? Это хороший вопрос, я скажу как есть. Назову Роналду, хотя ничего не имею против Месси, который является одним из величайших футболистов в истории.
Я выбираю Роналду, потому что тренировался с ним, играл с ним, и знаю, на что он способен. Это фантастический игрок.
Если вы попросите сделать выбор между Роналду и Месси, я даже в гробу выберу Криштиану», – заявил Адебайор.
- Тоголезец был в «Реале» с января по июнь 2011 года.
- Также он поиграл за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и другие команды.
Источник: Stadium Astro