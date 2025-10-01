Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его»

Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его»

1 октября, 15:44
2

Экс-форвард «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Роналду просто сумасшедший, он никогда не сдается. Ты думаешь, что он травмирован или устал, а он выходит и забивает три-четыре гола.

Выбрать между Роналду и Месси? Это хороший вопрос, я скажу как есть. Назову Роналду, хотя ничего не имею против Месси, который является одним из величайших футболистов в истории.

Я выбираю Роналду, потому что тренировался с ним, играл с ним, и знаю, на что он способен. Это фантастический игрок.

Если вы попросите сделать выбор между Роналду и Месси, я даже в гробу выберу Криштиану», – заявил Адебайор.

  • Тоголезец был в «Реале» с января по июнь 2011 года.
  • Также он поиграл за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и другие команды.

Еще по теме:
Аршавин ответил Адебайору и Галласу – его обвиняли в лени и просмотре порно 1
Экс-одноклубник Аршавина и Павлюченко объявил о завершении карьеры в 39 лет 1
Адебайор: «В ближайшие несколько лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов» 11
Источник: Stadium Astro
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Адебайор Эммануэль Роналду Криштиану
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Папа не римский
1759325544
Красавчик
Ответить
zigbert
1759326010
У всех разные пристрастия.Сам Адебайор тоже был великолепен,играл ярко.
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
5
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Все новости
Все новости
Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его»
1 октября
2
Чемпион Саудовской Аравии хочет назначить Клоппа
29 сентября
«Аль-Иттихад» рассматривает трех европейских топ-тренеров
29 сентября
Хави может получить первое назначение после увольнения из «Барселоны»
28 сентября
«Аль-Иттихад» уволил чемпиона мира и Европы
28 сентября
2
946-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттихад»
26 сентября
2
Манише сказал, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере
25 сентября
1
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
21 сентября
«Аль-Наср» разнес «Аль-Рияд» благодаря дублям Роналду и Феликса; Криштиану забил 944-й и 945-й голы в карьере
20 сентября
1
Еще один клуб заинтересовался Кисляком из ЦСКА
15 сентября
ФотоРоналду вручили «Золотую бутсу» в Саудовской Аравии
15 сентября
3
Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен
11 сентября
4
Итог переговоров Баринова с ЦСКА
11 сентября
9
ВидеоРоналду признан лучшим игроком всех времен
11 сентября
6
ПостДжорджина Родригес произвела фурор на Венецианском кинофестивале
5 сентября
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
3 сентября
«Аль-Иттихад» переключил внимание с зенитовца Педро на другого вингера
3 сентября
«Аль-Наср» не смог купить игрока по просьбе Роналду
2 сентября
Роналду двумя словами отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в 1-м туре чемпионата
30 августа
Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик
29 августа
Обращение Роналду к болельщикам «Аль-Насра» перед стартом нового сезона
28 августа
1
Роналду побил антирекорд Маскерано
27 августа
1
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
27 августа
Стало известно, кого должен заменить зенитовец Вендел в «Аль-Иттихаде»
24 августа
2
40-летний Роналду установил уникальный рекорд
23 августа
11
«Аль-Наср» Роналду узнал соперника по финалу Суперкубка Саудовской Аравии
20 августа
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 