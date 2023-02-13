Адебайор: «В ближайшие несколько лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов»

Экс-нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор верит в успехи российских команд на международной арене.

«Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул.

Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.

Не существует ничего невозможного – если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», – заявил Адебайор.

Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.

Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля.

38-летний Адебайор в течение карьеры поиграл за «Реал», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Монако» и другие клубы.

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