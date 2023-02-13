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    Адебайор: «В ближайшие несколько лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов»

    Экс-нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор верит в успехи российских команд на международной арене.

    «Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул.

    Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.

    Не существует ничего невозможного – если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», – заявил Адебайор.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14319

      playsh 32 минуты назад

      Заяц во хмелю ты,Адебайор...Сходи к врачу-похментологу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12183

      ВетеR 1 час назад

      Наверное, выиграет в Плэй Стейшн )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      aldo conte 1 час назад

      Звучит, как обещание Хрущева построить за 20 лет коммунизм. Нам бы сейчас хотя бы вернуться в еврокубки...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2615

      Эном айс 1 час назад

      "Экс-нападающий сборной Того.."

      "Ты.. это... Ты того... Чего "того"? Давай...Не безобразничай..."(С)
      Джентельмен удачи в Кубке легенд, мля..

      Поел,попил-домой.((


      0
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      Рейтинг: +3395

      FRZZ 2 часа назад

      Ему больше не наливать.))

      4
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      Рейтинг: +6191

      Давид59 2 часа назад

      Все, что для этого требуется, – это, как минимум, начать играть в ЛЧ. Он этот "пунктик" забыл перечислить.

      2
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      Рейтинг: +2030

      alefreddy 2 часа назад

      после хорошего приема и выдал интервью

      4
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      Рейтинг: +2852

      nemolod > alefreddy 40 минут назад

      По пьяни чего не скажешь!

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      Рейтинг: +1047

      SpartakMoskwa 3 часа назад

      Че ты куришь дядя? Башню снесло тебе конкретно

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