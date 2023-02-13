Адебайор: «В ближайшие несколько лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов»

Экс-нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор верит в успехи российских команд на международной арене.
«Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул.
Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.
Не существует ничего невозможного – если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», – заявил Адебайор.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.
- Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля.
- 38-летний Адебайор в течение карьеры поиграл за «Реал», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Монако» и другие клубы.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «РБ Спорт»