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  • Адебайор: «В ближайшие несколько лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов»

Адебайор: «В ближайшие несколько лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов»

13 февраля 2023, 09:26
11

Экс-нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор верит в успехи российских команд на международной арене.

«Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул.

Все, что для этого требуется, – концентрация, вера в себя, ежедневная работа.

Не существует ничего невозможного – если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», – заявил Адебайор.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Адебайор Эммануэль
Комментарии (11)
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SpartakMoskwa
1676272467
Че ты куришь дядя? Башню снесло тебе конкретно
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alefreddy
1676274071
после хорошего приема и выдал интервью
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Давид59
1676275516
Все, что для этого требуется, – это, как минимум, начать играть в ЛЧ. Он этот "пунктик" забыл перечислить.
Ответить
Эном айс
1676278050
"Экс-нападающий сборной Того.." "Ты.. это... Ты того... Чего "того"? Давай...Не безобразничай..."(С) Джентельмен удачи в Кубке легенд, мля.. Поел,попил-домой.((
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aldo conte
1676278137
Звучит, как обещание Хрущева построить за 20 лет коммунизм. Нам бы сейчас хотя бы вернуться в еврокубки...
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ВетеR
1676278375
Наверное, выиграет в Плэй Стейшн )
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Plyash
1676281415
Заяц во хмелю ты,Адебайор...Сходи к врачу-похментологу.
Ответить
zigbert
1676298456
Он все еще под впечатлением Кубка легенд.
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Bozigit
1676306150
сколько ему заплатили за такое интервью )
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mutabor0992
1676316423
Походу баклажан перепил после футбика...Бесплатный совет-не пей с Русскими.
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