Экс-одноклубник Аршавина и Павлюченко объявил о завершении карьеры в 39 лет

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
«Моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием со взлетами и падениями. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу.
Я очень благодарен за все, и я воодушевлен тем, что должно произойти», – сказал Адебайор.
- Адебайор известен по выступлениям за «Арсенал», «Ман Сити», «Реал» и «Тоттенхэм».
- Он был одноклубником Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.
- Адебайор выиграл Кубок Испании с «Реалом».
Источник: The Athletic