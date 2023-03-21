Экс-одноклубник Аршавина и Павлюченко объявил о завершении карьеры в 39 лет

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

«Моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием со взлетами и падениями. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу.

Я очень благодарен за все, и я воодушевлен тем, что должно произойти», – сказал Адебайор.