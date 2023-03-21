Экс-одноклубник Аршавина и Павлюченко объявил о завершении карьеры в 39 лет

Долгая футбольная жизнь получилась у Адебайора. Однако выступление его за последние клубы не представляло большого интереса. Но конечно на начальном этапе его карьеру можно назвать блестящей. Всего за свое выступление он сумел забить во всех турнирах 207 голов.
Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
«Моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием со взлетами и падениями. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу.
Я очень благодарен за все, и я воодушевлен тем, что должно произойти», – сказал Адебайор.
- Адебайор известен по выступлениям за «Арсенал», «Ман Сити», «Реал» и «Тоттенхэм».
- Он был одноклубником Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.
- Адебайор выиграл Кубок Испании с «Реалом».