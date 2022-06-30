Адебайор: «Я отказал четырем клубам РПЛ. Просто не хотел играть в России»

Нападающий Эммануэль Адебайор рассказал, что неоднократно получал предложения от российских клубов.

«За свою футбольную карьеру я отказал многим российским клубам, которые были во мне заинтересованы.

Меня звали в «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Зенит», в клуб из Санкт-Петербурга приглашали даже несколько раз. Я всем отказал, сказал, что это не мой уровень.

Я им всем отказал, когда уже был закат моей карьеры. Мне хотелось путешествовать по миру.

Честно, даже не помню четкой причины, просто не захотел. Я люблю Россию, помню Аршавина. Я просто не хотел играть в России», – заявил Адебайор.

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