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Адебайор: «Аршавин – сумасшедший парень. Он был немного странным»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением об экс-одноклубнике Андрее Аршавине.

«Я знаю Аршавина очень хорошо. Он – сумасшедший парень и хороший футболист. Почему сумасшедший? В период моей карьеры он был немного странным.

Он всегда на все соглашался, он был супер спокойным человеком. Например, на вопрос «Аршавин, заплатишь тут?» он всегда отвечал «Да». «Андрей, ты все понимаешь?». Он: «Я все понимаю».

У него никогда не было страха на лице. Ему говорили: «Андрей, ты опаздываешь», он отвечал со спокойным лицом: «Я знаю». Когда ему задавали какой-то вопрос, он коротко отвечал: «Я все понимаю».

Он нисколько не ленивый человек, он очень вальяжный человек. Просто странно он себя вел, отвечал на все коротко, и мимика никогда не менялась. Если надо прийти в 10 утра, он придет в 10 утра, если надо все всерьез воспринимать, он будет это делать.

Аршавин, который был в «Арсенале», по потенциалу – Модрич или Азар. Андрей – хороший футболист, но нельзя его сравнивать с Месси или Роналду», – сказал Адебайор.

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Источник: «РБ Спорт»

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