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  • Адебайор: «Аршавин – сумасшедший парень. Он был немного странным»

Адебайор: «Аршавин – сумасшедший парень. Он был немного странным»

30 июня 2022, 12:05
7

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением об экс-одноклубнике Андрее Аршавине.

«Я знаю Аршавина очень хорошо. Он – сумасшедший парень и хороший футболист. Почему сумасшедший? В период моей карьеры он был немного странным.

Он всегда на все соглашался, он был супер спокойным человеком. Например, на вопрос «Аршавин, заплатишь тут?» он всегда отвечал «Да». «Андрей, ты все понимаешь?». Он: «Я все понимаю».

У него никогда не было страха на лице. Ему говорили: «Андрей, ты опаздываешь», он отвечал со спокойным лицом: «Я знаю». Когда ему задавали какой-то вопрос, он коротко отвечал: «Я все понимаю».

Он нисколько не ленивый человек, он очень вальяжный человек. Просто странно он себя вел, отвечал на все коротко, и мимика никогда не менялась. Если надо прийти в 10 утра, он придет в 10 утра, если надо все всерьез воспринимать, он будет это делать.

Аршавин, который был в «Арсенале», по потенциалу – Модрич или Азар. Андрей – хороший футболист, но нельзя его сравнивать с Месси или Роналду», – сказал Адебайор.

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Источник: «РБ Спорт»
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Адебайор Эммануэль
Комментарии (7)
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Давид59
1656582672
Поэтому у него и было три жены. Его спрашивают: женишься на мне, он всегда спокойной говорил "да"
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talgatnurzhanov2006
1656585819
Просто плохо знал язык.
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СССР 1985
1656674559
30.06.2022 АДЕБАЙОР РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ СЧИТАЕТ АРШАВИНА ВЕЛИКИМ ФУТБОЛИСТОМ. Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор высоко оценил игру Андрея Аршавина. — Аршавин — отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления. Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в «Арсенале». У него есть талант создавать моменты из ничего. Несмотря на то что он никогда не чувствовал давления. — Он всегда был сконцентрирован в важных матчах и много тренировался, играя на одинаково на одном, высоком уровне. Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде» — это самое сложное, что может быть в футболе и он смог сделать это.
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СССР 1985
1656674583
Андрей Аршавин был особенным игроком, — заявил Адебайор «Матч ТВ». Футболист рассказал о том, что у Аршавина талант создавать моменты из ничего, он вообще никогда не чувствует никакого давления. Не стоит жалеть о том, чего не получилось, нужно сказать спасибо за то, что было достигнуто. - В Москву я приезжал пару раз. Когда играл за «Арсенал», приезжал дважды: в Лиге чемпионов мы играли против «Спартака» и «Локомотива». - Я приехал поучаствовать в премии букмекеров. Возможно, у меня будет возможность увидеть старых друзей: Александра Глеба, Андрея Аршавина. - Рад, что все проходит хорошо. Мне нравится Москва. Это один из красивейших городов Европы. Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида. Испания ночью спит,
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