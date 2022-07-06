«Он играл как убийца». Адебайор сравнил Аршавина и Павлюченко

Бывший нападающий «Арсенала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор сравнил двух своих экс-партнеров: Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

– Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?

– Безусловно, Аршавин.

– Почему?

– Он играл как убийца. Аршавин действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.

– Вы тоже так считаете?

– Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, первым игроком, кто уходил, был Аршавин. Он очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому.

– В чем?

– У нас много сходств: как мы любим друг друга, как нам нравится разговаривать между собой, ходить на вечеринки, делать барбекю вместе. Павлюченко всегда говорил: «Давай, пойдем гулять и придумаем что-то». И Аршавин такой же.