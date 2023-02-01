«Они хотели взять меня пять лет подряд»: Адебайор объяснил, почему отказывал «Спартаку»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор сообщил, что его хотел подписать «Спартак». Форвард назвал причину, по которой он не переехал в Россию.

«Было предложения от московского «Спартака» – причем неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.

Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», – сказал Адебайор.

Адебайору сейчас 38 лет

Он выступает за парагвайский клуб «Олимпия».

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