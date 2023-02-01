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    «Они хотели взять меня пять лет подряд»: Адебайор объяснил, почему отказывал «Спартаку»

    Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор сообщил, что его хотел подписать «Спартак». Форвард назвал причину, по которой он не переехал в Россию.

    «Было предложения от московского «Спартака» – причем неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.

    Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», – сказал Адебайор.

    • Адебайору сейчас 38 лет
    • Он выступает за парагвайский клуб «Олимпия».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +563

      rac531 31 минуту назад

      Молодец Адебайор!
      Как он гордо заявляет, что: "Но я был парнем из Африки"

      Не то что рассейские чиновнички и "спортсмены"-предатели, готовые забыть, что они из РОССИИ, засунуть флаг в задницу и вынуть белую тряпку, символизирующую сдачу на милость врага)
      И все за ДЕНЬГИ)(
      ПРОДАЖНЫЕ ОНИ ВСЕ ТВАРИ!)

      1
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      Рейтинг: +894

      SLADE2019 > rac531 26 минут назад

      А кого Вы из спортсменов в виду имели?

      0
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      Рейтинг: +11641

      R_a_i_n > rac531 15 минут назад

      полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +293

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Конечно откажешь тут. Была возможность играть за топ клубы, а тут какой то Спартак пришлось гуглить что это такое. Гыгыгы

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      Рейтинг: +33446

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Тот случай когда "смотришь в книгу, а видишь фигу" - "У меня не было причин выбирать Россию !!!" ( Объяснения даны не для гыгыкающего дебила, а для остальных пользователей )

      3
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      Рейтинг: +11641

      R_a_i_n > VVM1964 36 минут назад

      Да гыгыгышный как бык с налитыми кровью глазами реагирует на любые новости Спартака! Не излечимо!

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