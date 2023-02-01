«Они хотели взять меня пять лет подряд»: Адебайор объяснил, почему отказывал «Спартаку»

Молодец Адебайор!
Как он гордо заявляет, что: "Но я был парнем из Африки"
Не то что рассейские чиновнички и "спортсмены"-предатели, готовые забыть, что они из РОССИИ, засунуть флаг в задницу и вынуть белую тряпку, символизирующую сдачу на милость врага)
И все за ДЕНЬГИ)(
ПРОДАЖНЫЕ ОНИ ВСЕ ТВАРИ!)
Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор сообщил, что его хотел подписать «Спартак». Форвард назвал причину, по которой он не переехал в Россию.
«Было предложения от московского «Спартака» – причем неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.
Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», – сказал Адебайор.
- Адебайору сейчас 38 лет
- Он выступает за парагвайский клуб «Олимпия».
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