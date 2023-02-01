Адебайор рассказал, что ему понравилось в России

Бывший нападающий «Арсенала» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал о своем отношении к России.

38-летний футболист сыграет на Кубке Легенд, который пройдет в Москве с 10 по 12 февраля.

– Вас кто-нибудь просил не ехать в Россию? Может, пугали или предостерегали?

– Такого не было. Я просто чувствовал, что в Англии мне комфортно: уклад жизни, менталитет, уровень футбола. О России никогда не думал плохо или с негативом – просто в футбольном плане ее всерьез никогда не рассматривал.

Но вообще мне нравится ваша страна, в ней живут прекрасные, гостеприимные люди. Если не говорить про водку, медведей и холод, из небанального знаю, что в России классные бани, довелось побывать. Это похоже на сауну, но с эффектом массажа. Высокая температура не испугала. Я как-то приезжал в Россию с коммерческими целями, и после одной из встреч меня отвезли в баню. Было классно.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно