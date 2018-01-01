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«Он немыслимый. Может забить 7 голов за 2 минуты». Адебайор назвал лучшего партнера в карьере

Бывший нападающий «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о Криштиану Роналду.

«Самый крутой партнер – это Криштиану Роналду. Вы, ребята, видите его в матчах. А у меня была возможность видеть его в ежедневной тренировочной работе. Он немыслимый.

Я так скажу: он в матчах показывает три-пять процентов от того, что он способен вытворять на тренировках. На тренировках он просто издевался над нами. Это как если бы я играл со своей дочкой.

И я не преувеличиваю. Это реально так. Проигрывая в двусторонке с любым счетом, он может включиться и забить семь голов за две минуты! Он невероятен!» – сказал Адебайор.

  • Тоголезец выступал с Роналду за «Реал» в 2011 году.
  • Португалец провел 9 сезонов в мадридском клубе и стал лучшим бомбардиром в его истории.
  • Сейчас 37-летний форвард играет за «Манчестер Юнайтед».

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Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13090

    playsh 1 час назад

    А Рону не приходило в голову поменять свои "творения" на тренировках и в игре местами? Ну и фисто фол же ты,Адебайор...

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