«Он немыслимый. Может забить 7 голов за 2 минуты». Адебайор назвал лучшего партнера в карьере

Бывший нападающий «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о Криштиану Роналду.

«Самый крутой партнер – это Криштиану Роналду. Вы, ребята, видите его в матчах. А у меня была возможность видеть его в ежедневной тренировочной работе. Он немыслимый.

Я так скажу: он в матчах показывает три-пять процентов от того, что он способен вытворять на тренировках. На тренировках он просто издевался над нами. Это как если бы я играл со своей дочкой.

И я не преувеличиваю. Это реально так. Проигрывая в двусторонке с любым счетом, он может включиться и забить семь голов за две минуты! Он невероятен!» – сказал Адебайор.