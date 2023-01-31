Адебайор рассказал, чем ему запомнился Аршавин в «Арсенале»

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор высказался о бывшем одноклубнике Андрее Аршавине.

«Если говорить о российских футболистах в целом, то я, конечно, вспомню Аршавина. Он забавный. Мы не особо общались как-то вне поля и тренировок. Он мне запомнился добрым парнем, который после занятий шeл в душ и ехал домой», — сказал Адебайор.

Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.

Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.

Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».

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