Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России

Бывший полузащитник «Локомотива», «Ростсельмаша» и «Сатурна» Дмитрий Лоськов является лучшим ассистентом в истории чемпионатов России с 135 голевыми передачами. Ранее считалось, что на его счету 155 ассистов.

Точное количество пасов Лоськова стало известно из совместного исследования Спортса’’ и «Спорт-Экспресса», которые унифицировали подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России.

Второе место занимает форвард «Акрона» Артем Дзюба – 83 результативных паса. Третьим идет экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин (79). Далее расположились Андрей Тихонов (77), Данни (71), Егор Титов (71), Алан Дзагоев (70), Александр Самедов (66), Тимофей Калачев (61), Жоазиньо (61).