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    • Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России

    Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России

    Бывший полузащитник «Локомотива», «Ростсельмаша» и «Сатурна» Дмитрий Лоськов является лучшим ассистентом в истории чемпионатов России с 135 голевыми передачами. Ранее считалось, что на его счету 155 ассистов.

    Точное количество пасов Лоськова стало известно из совместного исследования Спортса’’ и «Спорт-Экспресса», которые унифицировали подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России.

    Второе место занимает форвард «Акрона» Артем Дзюба – 83 результативных паса. Третьим идет экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин (79). Далее расположились Андрей Тихонов (77), Данни (71), Егор Титов (71), Алан Дзагоев (70), Александр Самедов (66), Тимофей Калачев (61), Жоазиньо (61).

    • Ранее журналисты также пересчитали очки лучших футболистов в истории чемпионатов России по системе «гол+пас». В топ-3 входят Лоськов – 255 (120+135) очков, Дзюба – 245 (162+83) и Александр Кержаков – 181 (139+42).
    • 36-летний Дзюба провел в этом сезоне 9 матчей в РПЛ, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

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    Источник: Спортс''

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    03.12.2024 13:10
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VGreen
    1733231639
    Только Сёмин и Лоськов!
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    acor94
    1733233267
    Откуда украли 20 передач? Признавайтесь!
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    Интерес
    1733235001
    Это ещё ДЮСШ не считали.
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