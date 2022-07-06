Адебайор допустил, что будет тренировать в России

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор готов тренировать в России.

— Вы бы хотели быть тренером в России в будущем?

— Почему нет? Никогда не говори «никогда». Возможно, я вернусь в Россию снова и буду что-то делать здесь. Мне у вас очень нравится. И я бы с радостью в будущем задержался здесь на подольше — если во мне вдруг окажутся серьезно заинтересованы.