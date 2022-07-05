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Адебайор допустил, что будет тренировать в России

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор готов тренировать в России.

— Вы бы хотели быть тренером в России в будущем?

— Почему нет? Никогда не говори «никогда». Возможно, я вернусь в Россию снова и буду что-то делать здесь. Мне у вас очень нравится. И я бы с радостью в будущем задержался здесь на подольше — если во мне вдруг окажутся серьезно заинтересованы.

  • 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
  • Главное достижение в карьере Адебайора – Кубок Испании с «Реалом» в 2011 году.
  • Адебайор играл с Андреем Аршавиным в «Арсенале», а с Романом Павлюченко – в «Тоттенхэме».

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +340

    Stavr007 1 час назад

    за последние 3 дня уже 10+ новостей о нем, плотно полирует задницу вовчику , деньги заканчиваются чтоли ? гелики заправлять нечем бедолаге....

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