Адебайор допустил, что будет тренировать в России

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор готов тренировать в России.
— Вы бы хотели быть тренером в России в будущем?
— Почему нет? Никогда не говори «никогда». Возможно, я вернусь в Россию снова и буду что-то делать здесь. Мне у вас очень нравится. И я бы с радостью в будущем задержался здесь на подольше — если во мне вдруг окажутся серьезно заинтересованы.
- 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
- Главное достижение в карьере Адебайора – Кубок Испании с «Реалом» в 2011 году.
- Адебайор играл с Андреем Аршавиным в «Арсенале», а с Романом Павлюченко – в «Тоттенхэме».
Источник: Sport24