«Люблю Путина. Когда он что-то говорит, обязательно это выполняет». Адебайор – о президенте России

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
– Многие легионеры из РПЛ – из Африки, Латинской Америки и Сербии – особенно до этой зимы хвалили Путина и говорили, что хотели бы такого же президента. Ваше мнение о нем?
– Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером. Если он говорит «нет», значит нет. Если «да», то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет.
- Путин возглавляет Россию с 2000 года (с перерывом на 2008-2012 годы).
- 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
- Главное достижение в карьере Адебайора – Кубок Испании с «Реалом» в 2011 году.
Источник: Sport24