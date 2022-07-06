«Люблю Путина. Когда он что-то говорит, обязательно это выполняет». Адебайор – о президенте России

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

– Многие легионеры из РПЛ – из Африки, Латинской Америки и Сербии – особенно до этой зимы хвалили Путина и говорили, что хотели бы такого же президента. Ваше мнение о нем?

– Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером. Если он говорит «нет», значит нет. Если «да», то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет.