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Адебайор: «В России не лучший футбол»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор оценил уровень российского футбола.

«Какое у меня впечатление от русского футбола в целом? Я играл с Кудряшовым, Павлюченко, Аршавиным и знаю еще пару игроков.

Россия – это хорошая футбольная страна, самая большая в мире, и здесь очень много талантов.

Да, футбол здесь не лучший, но рано или поздно, думаю, Россия может войти в топ-5 стран по уровню.

Я желаю всего наилучшего, с удовольствием буду болеть за Россию», – сказал Адебайор.

  • 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
  • Он играл с Аршавиным в «Арсенале», с Павлюченко – в «Тоттенхэме», с Кудряшовым – в «Истанбуле».

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3444

    Axe111 2 часа назад

    В России.....футбол....))))))))))))))))))))

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