Адебайор: «В России не лучший футбол»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор оценил уровень российского футбола.
«Какое у меня впечатление от русского футбола в целом? Я играл с Кудряшовым, Павлюченко, Аршавиным и знаю еще пару игроков.
Россия – это хорошая футбольная страна, самая большая в мире, и здесь очень много талантов.
Да, футбол здесь не лучший, но рано или поздно, думаю, Россия может войти в топ-5 стран по уровню.
Я желаю всего наилучшего, с удовольствием буду болеть за Россию», – сказал Адебайор.
- 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
- Он играл с Аршавиным в «Арсенале», с Павлюченко – в «Тоттенхэме», с Кудряшовым – в «Истанбуле».
Источник: Sport24