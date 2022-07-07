Адебайор: «В России не лучший футбол»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор оценил уровень российского футбола.

«Какое у меня впечатление от русского футбола в целом? Я играл с Кудряшовым, Павлюченко, Аршавиным и знаю еще пару игроков.

Россия – это хорошая футбольная страна, самая большая в мире, и здесь очень много талантов.

Да, футбол здесь не лучший, но рано или поздно, думаю, Россия может войти в топ-5 стран по уровню.

Я желаю всего наилучшего, с удовольствием буду болеть за Россию», – сказал Адебайор.