Аршавин отреагировал на слова Адебайора про просмотр порно во время матча «Арсенала»

Африканцу больше прославиться нечем - кроме таких интервью. Лучше бы покер Ливеру положил...
Экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин ответил своему бывшему одноклубнику Эммануэлю Адебайору.
Тоголезец ранее рассказал, что российский полузащитник смотрел порно во время матча.
«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» – заявил Аршавин.
- Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
- Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
- Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».