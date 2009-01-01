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Аршавин отреагировал на слова Адебайора про просмотр порно во время матча «Арсенала»

Экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин ответил своему бывшему одноклубнику Эммануэлю Адебайору.

Тоголезец ранее рассказал, что российский полузащитник смотрел порно во время матча.

«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» – заявил Аршавин.

  • Аршавин был в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
  • Россиянин провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
  • Сейчас Аршавин работает заместителем генерального директора «Зенита».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:53
Комментарии3
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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 1 час назад

    Африканцу больше прославиться нечем - кроме таких интервью. Лучше бы покер Ливеру положил...

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    Рейтинг: +1346

    elessar arnor > житель СПб 1 час назад

    путину подлизать

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    Рейтинг: +97

    Болотоход 2 часа назад

    Этот порно смотрит,тот вибратор ручной,++++ азмунка женщина!
    Ну и питарские!!!

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