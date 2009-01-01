Аршавин отреагировал на слова Адебайора про просмотр порно во время матча «Арсенала»

Экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин ответил своему бывшему одноклубнику Эммануэлю Адебайору.

Тоголезец ранее рассказал, что российский полузащитник смотрел порно во время матча.

«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости!» – заявил Аршавин.