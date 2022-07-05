Адебайор рассказал, как Павлюченко тренировался в «Тоттенхэме» пьяным

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор вспомнил время игры с россиянином Романом Павлюченко.

— Можете вспомнить что-то сумасшедшее, но уже про Павлюченко?

— Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая — как один раз он пришел на тренировку пьяным.

— Тоже неплохо.

— От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян.

— Забавные у вас ассоциации с футболистами из России.

— В последнем как раз ничего удивительного — в Англии многие футболисты любят пить алкоголь.