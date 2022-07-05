Адебайор рассказал, как Павлюченко тренировался в «Тоттенхэме» пьяным

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор вспомнил время игры с россиянином Романом Павлюченко.
— Можете вспомнить что-то сумасшедшее, но уже про Павлюченко?
— Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая — как один раз он пришел на тренировку пьяным.
— Тоже неплохо.
— От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян.
— Забавные у вас ассоциации с футболистами из России.
— В последнем как раз ничего удивительного — в Англии многие футболисты любят пить алкоголь.
- Павлюченко был в «Тоттенхэме» в 2008-2012 годах.
- Форвард провел в АПЛ 78 матчей, забил 21 гол.
- Сейчас Павлюченко играет в ФНЛ-2 за «Знамя» из Ногинска.
Источник: Sport24