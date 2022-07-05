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Адебайор рассказал, как Павлюченко тренировался в «Тоттенхэме» пьяным

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор вспомнил время игры с россиянином Романом Павлюченко.

— Можете вспомнить что-то сумасшедшее, но уже про Павлюченко?

Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая — как один раз он пришел на тренировку пьяным.

— Тоже неплохо.

— От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян.

— Забавные у вас ассоциации с футболистами из России.

— В последнем как раз ничего удивительного — в Англии многие футболисты любят пить алкоголь.

  • Павлюченко был в «Тоттенхэме» в 2008-2012 годах.
  • Форвард провел в АПЛ 78 матчей, забил 21 гол.
  • Сейчас Павлюченко играет в ФНЛ-2 за «Знамя» из Ногинска.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2579

    BlackMurder 9 минут назад

    Надо у Павлюка теперь спросить по адебайеру

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    Рейтинг: +13043

    playsh 12 минут назад

    Похоже,если Адебайору плеснуть маленько,он такого навспоминает про наших ребят,что мы просто возгордимся нашими футбольными героями,правда,теперь уже вчерашних дней.
    P.S. - Но всё равно приятно.

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    Рейтинг: +29

    боря крымский 20 минут назад

    пусть лучше расскажет этот мартыхай как мне ремонт в хате делал в 1999 году

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