Адебайор рассказал о контактах с ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом»

Нападающий Эммануэль Адебайор вспомнил, как его приглашали российские клубы.

«В 2013 году меня хотел купить ЦСКА? Первый раз это случилось, когда я играл еще за «Монако».

ЦСКА выходил на меня, я даже общался с главным тренером по телефону, но тогда это были просто контакты.

Я был близок к переходу в «Зенит», но тогда на меня вышел «Арсенал». Это был огромный шаг вперед.

У меня были еще контакты с «Локомотивом». Но там странная история. Мы договаривались созвониться с тренером, я звонил, но мне говорили, что он занят», – сказал Адебайор.