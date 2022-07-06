Павлюченко: «Адебайор – сказочник. Я не тренировался пьяным, тем более в Англии»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко опроверг информацию своего экс-одноклубника Эммануэля Адебайора. Тоголезец накануне сообщил, что россиянин приходил на тренировку пьяным.

«Адебайор – такой сказочник, ха-ха. Во-первых, я никогда в своей жизни пьяным на тренировки не приходил. Тем более в Англии, где ты в неделю играешь по две-три игры. Да я даже в России пьяным не приходил на тренировки. Не могу я пить и потом пьяным играть и тренироваться – это глупость!

Я посмотрел его интервью, в котором он сначала сказал, что я пьяный пришел. Затем, что у меня запах был. Так это же разные вещи! Понятно, что запах был, но он присутствовал у всех. Это же не означает, что все были пьяные. Видимо, спросили конкретно обо мне, и он так сказал.

Кстати, в тот вечер сам Адебайор с командой не отмечал. Видать, он был самым трезвым, а запах шел от всех, но не от него. Я же не мог себе позволить пьяным прийти на тренировку, тем более в Англии. Я не такой человек.

На самом деле, Адебайор – хороший и классный человек, мы действительно дружили с ним. Сумасшедший футболист, но любит чутка приукрасить. Может, хотел этим рассмешить?» – сказал Павлюченко.